Estadual terá final do interior

ESPORTE Gincana "Meu Jeito Down de Ser Feliz" acontece nesta sexta, no Ciro Nardi

Cascavel - A Gincana “Meu Meu Jeito Down de Ser Feliz”, será realizada nesta sexta-feira (21), às 18h, no Centro Para+Vida de Paradesporto, dentro do Complexo Esportivo Ciro Nardi, na Rua Barão do Cerro Azul, n° 484. A programação conta com brincadeiras, atividades musicais com a dança da cadeira, com balão, ginástica maluca e o […]