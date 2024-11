Estadual 2025 pode ter dois campeões

O primeiro deles é a possibilidade de o campeonato ter duas equipes como campeãs. Para isso, basta que algum time do trio de ferro da Capital conquiste o título. Assim, teremos o campeão geral e o campeão do interior, ao time melhor classificado.

Com isso, a primeira mudança no Estadual será a data de início, antecipada para 11 de janeiro, mantendo a mesma fórmula dos anos anteriores. Outros dois pontos chamaram a atenção como novidades.

A CBF divulgou o calendário do futebol masculino profissional para 2025, que prevê a antecipação da abertura da Série A do Campeonato Brasileiro para março. Pela primeira vez na história, a principal competição do futebol nacional será disputada ao longo de dez meses. A abertura será no dia 29 de março e terminará no dia […]

A seleção Brasileira enfrenta hoje (14), a seleção da Venezuela, no estádio Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela, pela 11° rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 18h (horário de Brasília), pro Brasil esse jogador vale além dos três pontos, a chance de colar na liderança na tabela […]

A outra novidade diz respeito à possibilidade de mudança na distribuição de vagas para a Copa do Brasil. A FPF quer retomar as disputas da Copa Paraná, reunindo times da primeira e segunda divisões que não tenham calendário com Séries B, C ou D.

“Ainda não é esse o nome. Conversamos com os clubes da primeira divisão e temos a vontade de fazer uma nova competição valendo uma das vagas da Copa do Brasil, para que a gente possa ter um calendário mais extensivo, que atinja mais times do interior, para eles almejarem um calendário nacional com a Copa do Brasil”, explicou Hélio Cury Filho, presidente da FPF.

Desta forma, os quatro primeiros colocados do Paranaense – os semifinalistas – garantiriam o direito de disputar a Copa do Brasil em 2026. Os outros oito times, além das equipes da segunda divisão, que se interessarem e tiverem condições, disputariam este novo torneio, valendo a quinta vaga.