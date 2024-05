Ernani Kuhn celebra 50% de vitórias e a vice-liderança da Turismo Nacional

Depois da incerteza em participar da etapa por conta do carro atingido pelas enchentes, Ernani Kuhn tem motivos de sobra para celebrar os resultados obtidos na terceira etapa da Turismo Nacional disputada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. O piloto cuiabano venceu três das seis provas disputadas e viu seu nome saltar na classificação do campeonato para a vice-liderança, reduzindo a diferença para o líder Rafael Reis.

“Foi um fim de semana de superação por tudo o que aconteceu na sede da equipe. Chegamos nos primeiros treinos tomando mais de um segundo dos concorrentes e saímos daqui com vários pódios e troféus. O primeiro objetivo foi conquistado, que é estar mais próximo da liderança. Agora, vamos trabalhar para a próxima etapa seguir com um bom ritmo e na luta pela liderança do campeonato, uma vez que tiramos bons pontos de diferença”, afirma o piloto do GM New Onix preparado pela Auto Racing e que tem as marcas da Ekal Transportes, Zapp Locadora, Pro Tune e Perfortech Motorsports­­­­.

As vitórias de Ernani Kuhn foram obtidas com belas ultrapassagens na pista mais veloz da temporada. No sábado, ele obteve vitórias nas corridas 1 e 2. Já no domingo, a vitória veio na corrida 5.

“Foram corridas bem desafiadores pelas condições variáveis da pista. Al´m do frio, em alguns momentos tivemos garoa forte, pista úmida e pista seca. O mais importante é que fomos muito competitivos”, salientou Kuhn que ainda garantiu dois terceiros lugares nas corridas 3 e 4.

A próxima etapa da Turismo Nacional está marcada para os dias 20 e 21 de julho no Autódromo de Interlagos, com a disputa de mais seis corridas e uma programação que integra o TCR World Tour, competição da Fia que estará no Brasil pela primeira vez.