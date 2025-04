Embalado no estadual, Cascavel Futsal quer estrear na LNF com o ‘pé direito’

Cascavel - Na última terça-feira (15), o Cascavel Futsal venceu o Manoel Ribas por 5 a 3, fora de casa, e alcançou sua quinta vitória consecutiva na Série Ouro do Campeonato Paranaense. O duelo, que foi disputado no Ginásio Ary Kfouri, contou com grande presença do público e clima intenso nas arquibancadas.

Mesmo diante das adversidades, a Serpente Tricolor conseguiu se impor e voltou para casa com os três pontos. Os gols do Cascavel foram marcados por Lucão duas vezes, Vini, Vitinho e Carlão. Pelo lado do Manoel Ribas, Nathan, Roni e Alisson balançaram as redes.

O técnico da Serpente, Deividy Hadson, destacou a dificuldade encontrada em todos os jogos fora de casa, e parabenizou a equipe pela vitória: “É privilégio dirigir uma equipe no Paraná. Eu chamo de privilégio porque é o que queremos do futsal. Chegar e ver o ginásio lotado. Você vê isso em todo lugar no Paraná, por isso são difíceis os jogos. Sabemos que temos que melhorar, mas estamos no caminho certo. É parabenizar a nossa equipe, que mesmo com a pressão da torcida adversária, soube ganhar o jogo”.

Com o resultado, o Cascavel chegou aos 16 pontos em 7 jogos e subiu de forma provisória para o 3º lugar na tabela. Para manter a posição, depende de tropeços dos times de Umuarama e Campo Mourão. No topo da classificação está o Pato Futsal, com 19 pontos.