Em reencontro com a torcida, Serpente recebe o Tubarão no Olímpico

Cascavel - Na noite desta quarta-feira (15), o FC Cascavel terá a chance de se recuperar no Campeonato Paranaense, após derrota na estreia por 2 a 1 para o Cianorte, fora de casa. A Serpente Aurinegra recebe o Londrina, às 20h, no Estádio Olímpico Regional.

A partida terá dois reencontros: o primeiro é do time com a torcida, depois de um longo período de férias. O segundo é entre as equipes, pois elas se enfrentaram há 11 dias, no Torneio de Verão. No duelo, a Serpente acertou o bote e venceu por 2 a 1.

O técnico do Cascavel, Silvinho Canuto, terá praticamente o elenco todo a disposição, com exceção do volante Alex Paulino. O jogador recebeu um cartão vermelho no jogo de estreia cumpre suspensão.

O comandante do Londrina, Claudinei Oliveira, terá força máxima para buscar mais três pontos fora de casa. Na primeira rodada, o Tubarão foi até Curitiba e derrotou o Coxa por 2 a 0, com dois gols do atacante Iago Teles.