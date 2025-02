PARANAENSE FC Cascavel joga com necessidade de somar pontos

Cascavel - Cascavel – As duas derrotas no meio de semana sofridas pelo FC Cascavel, no campo e no TJD, deixaram o time na oitava colocação do Campeonato Paranaense. Apesar de ainda ter uma ‘gordura’ em relação ao nono colocado, o time precisa somar ponto no jogo deste sábado contra o Operário Ferroviário, às 16 […]