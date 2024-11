Dupla Gre-Nal em campo com motivações distintas

Em uma semana marcada por jogos quase todos os dias, o Campeonato Brasileiro abre a 33ª rodada nesta sexta-feira (8) com a disputa de dois jogos que interessam diretamente à parte de cima da tabela , mas que também é importante para duas equipes que tentam eliminar, definitivamente, o risco do rebaixamento.

A medalhista olímpica Rebeca Andrade foi anunciada como uma das embaixadoras da próxima edição dos Jogos da Juventude. A principal competição multiesportiva entre jovens do país, organizada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), será realizada entre os dias 13 e 28 de novembro em João Pessoa, na Paraíba. Os Jogos da Juventude reunirão mais de […]

O time sub-15 do FC Cascavel inicia neste sábado (9) a disputa das quartas de final da Copa Sul. Os “Piás do Ninho” terão pela frente o Internacional, time de melhor campanha na primeira fase. O jogo de ida será às 15 horas, no CT da Serpente. O Cascavel terminou a primeira fase no 4º […]

O Grêmio é o 11º colocado, cinco pontos à frente do primeiro time da ZR, e enfrenta o Palmeiras que ainda luta pela esperança do título, no Allianz Parque, a partir das 21h30. Mais uma vez, Renato Portaluppi deverá ter uma formação diferente, algo que vem se repetindo ao longo da temporada. De certo, apenas a manutenção de Jamerson e Rodrygo Ely na zaga. Monsalve e Cristaldo disputam posição no meio-campo.

O Colorado segue embalado pela sequência invicta. Depois da vitória sobre o Criciúma, o time pega o Fluminense, no Beira-Rio, às 19h, pensando em avançar para o G4 – o que depende de tropeço do Flamengo. O atacante Wesley, suspenso, e o meia Fernando, com lesão, são os desfalques.