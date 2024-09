Dorival define escalação para jogo em Curitiba

O último treino da seleção brasileira será realizado nesta quinta-feira, no CT do Athletico, como técnico Dorival Junior indicando o time titular para a partida de sexta-feira, contra o Equador, pelas Eliminatórias. As principais expectativas são pela formação do meio-campo e ataque.

Entre jornalistas, as apostas são pelo trio de ataque do Real Madrid como titular, com um jogar de meio mais ofensivo, que pode ser Lucas. No entanto, Paquetá e Gerson aparecem bem cotados.

“Espionagem”

Uma cena curiosa chamou a atenção no treino da seleção brasileira em Curitiba. A Polícia Militar do Paraná identificou três homens que estavam utilizando câmeras e drones para filmar o treino. A postura do trio ao ser abordado e o fato de um dos homens ser equatoriano faz com que a Polícia trabalhe com a hipótese de espionagem. A CBF não se pronunciou sobre o assunto até o fechamento da edição.

O Brasil enfrenta o Equador nesta sexta-feira, às 22h, no Couto Pereira, em Curitiba. Depois, encara o Paraguai na terça, em Assunção.

Rodada começa hoje

Dois jogos abrem a sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. E dentro da matemática da competição, ambos interessam para o Brasil. A Venezuela, atual quarta colocada, vai até La Paz para enfrentar a Bolívia e o melhor resultado para a Canarinho seria uma vitória dos donos da casa. Já a Argentina recebe o Chile, e uma vitória dos Hermanos seria interessante para evitar uma aproximação dos chilenos.