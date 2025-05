Desencantou? Serpente bate a Inter por 2 a 0 e conquista primeira vitória na D

Após um início difícil com um empate e duas derrotas, o FC Cascavel enfim celebrou sua primeira vitória no Brasileiro da Série D. Jogando em casa, no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, a equipe venceu a Inter de Limeira por 2 a 0 na tarde deste sábado (10), em partida válida pela quarta rodada da competição.

A tradicional equipe paulista, que chegou ao confronto com duas vitórias e um empate, tentou impor seu jogo, mas encontrou um FC Cascavel bem organizado taticamente e eficiente nas finalizações.

O primeiro gol da Serpente Aurinegra saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, com uma cabeçada certeira do jovem atacante Luís Araújo — revelado pela própria Inter de Limeira e com passagem pelas categorias de base do Fluminense-RJ. O placar foi ampliado logo no início do segundo tempo, aos 4 minutos, quando o experiente artilheiro Michel acertou um chute rasteiro de fora da área.