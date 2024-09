De olho na Copinha, Serpente faz estreia na Copa Sul Sub-20

A temporada do time sub-20 do FC Cascavel terá reinício neste sábado (7), com a disputa da Copa Sul. A partir das 15h, no Estádio Olímpico, a equipe enfrenta o Criciúma, pela primeira rodada da Copa Sul. A competição é organizada pelas federações do Sul do país em algumas das categorias de base, visando manter a atividade das equipes e ampliar o nível técnico para as disputas de caráter nacional.

A equipe tem se preparado intensamente para esta competição, que é considerada uma das mais desafiadoras do calendário. O técnico César Bueno, que já comandou a equipe em grande campanha no estadual, destaca a importância de iniciar a competição com um bom resultado e afirma que o grupo está focado e confiante para enfrentar os desafios que estão por vir.

“É a primeira vez que haverá este campeonato, então é uma expectativa muito grande para todos os participantes. Temos uma equipe nova, com a maioria dos jogadores sub-19, e vamos usar a competição como um preparatório para a Copa São Paulo”, afirmou o técnico cascavelense. Boa parte do time que chegou às semifinais do Campeonato Paranaense está cedido ao Toledo na disputa da “Terceirona”.

O formato da Copa Sul para este ano será diferente. Na primeira fase, as partidas ocorrerão entre clubes catarinenses e paranaenses em turno único. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançarão para as quartas de final, onde o chaveamento será realizado entre times do mesmo estado. A fase final será disputada entre um clube de Santa Catarina e um do Paraná, com jogos de ida e volta.

O Cascavel terá como adversário o Criciúma, Brusque, Avaí, Figueirense, Hercílio Luz e Marcílio Dias. Os outros paranaenses na competição são Azuriz, Athletico, Operário, Patriotas e Coritiba.