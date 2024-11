Cruzeiro decide a Sul-Americana com apoio de times do Brasileirão

De certa forma, Cascavel também está inserida no mapa da final. Na última quinta-feira, o aeroporto da cidade recebeu centenas de torcedores do time mineiro que fizeram uma parada aqui antes de seguirem para Foz e Assunção por terra.

Cascavel – O Cruzeiro não estará sozinho na decisão da Copa Sul-Americana contra o Racing, neste sábado (23), em Assunção, às 17h. Afinal, o título da equipe brasileira pode significar a abertura de mais uma vaga entre os primeiros colocados do Brasileirão. Pela classificação atual, Corinthians, Bahia e Vasco estarão de olho no jogo desta tarde.

Depois de sofrer com problemas nos freios e de ajustes na suspensão, a BF Racing terá mudanças em seu VW Polo para a etapa da Turismo Nacional no próximo final de semana no Autódromo de Goiânia. A etapa marca a decisão do campeonato de corridas Sprint e terá seis provas curtas para indicar o campeão. […]

No início da noite desta sexta-feira, a Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela básica do Campeonato Paranaense de 2025. O FC Cascavel fará a primeira partida no Estádio Albino Turbay, contra o Cianorte. A competição terá início no dia 11 de janeiro, com a partida entre Athletico e Paraná Clube, na Ligga Arena. O jogo […]

Depois de poupar boa parte do time contra o Corinthians, Fernando Diniz confirmou força máxima para a final depois de realizar dois treinos no Paraguai. O primeiro deles no estádio do Sportivo Luqueño contou com a presença de crianças das categorias de base do time paraguaio.

Ele apenas deixou uma dúvida no meio-campo, entre Lucas Silva e Wallace. As outras dez posições estão definidas com Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge.