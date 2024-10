Corrida binacional celebra 50 anos da Segurança Empresarial da Itaipu

O superintendente da Segurança Empresarial, coronel Washington Alves da Rosa, parabenizou a organização do evento e o espírito binacional da competição. “Como diz o próprio nome, a Corrida da Integração é para nos reunir, confraternizar com nossos irmãos brasileiros e paraguaios. E esse ano temos ainda o cinquentenário da nossa Segurança para comemorar”, comentou.

Rodrigo Miller, do Itaipu Parquetec, foi o grande vencedor da Corrida , com o tempo de 29m01s. Na categoria feminina, Vanessa Gabriaguez, de Assunção, foi a vencedora da prova pela segunda vez consecutiva. Ela concluiu a corrida em 35m37s. Já na modalidade masculino máster (50 anos ou mais), o paraguaio Arsenio Fretes Aranda levou a premiação, fazendo o percurso de 7,8 quilômetros em 39m08s.

O evento, promovido pela Segurança Empresarial das duas margens e pela Medicina do Trabalho, em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) abriu a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat).

O almirante Paulo Gomez, da Divisão de Segurança Externa da Margem Direita, também agradeceu a participação dos empregados(as) e colaboradores(as) do Itaipu Parquetec e FPTI-PY na corrida. “Esta é a comprovação de que é possível integrar brasileiros e paraguaios numa grande festa pela saúde e bem-estar por meio do esporte”, afirmou.

Para Muller, ganhar a corrida, que marca o cinquentenário da Segurança Empresarial, foi uma grande satisfação. “Estou muito feliz com o resultado, a gente se prepara o ano todo com muito treinamento. No ano passado, eu fui vice-campeão. Desta vez, atingi meu objetivo de ganhar a prova. Estou mais feliz ainda por ser vitorioso na corrida das comemorações dos 50 anos da Segurança Empresarial dessa empresa belíssima, que é a Itaipu.”

Já para Vanessa, foi uma grande emoção. Ela participou deste ano e também do ano passado, vencendo as duas. “Eu estava confiante, mas mulheres brasileiras são muito competitivas e eu me impressionei com o nível da competição. Essa é uma das corridas que mais gosto, porque reúne brasileiros e paraguaios. É uma grande festa da integração.”

Aranda, que havia ganho outra corrida no dia anterior, comentou que a vitória teve um sabor especial, já que ele está caminhando para a aposentadoria. “Foi uma ótima experiência, já que nos anos anteriores eu não pude participar por problemas particulares, mas dessa vez eu pude e ganhei. É uma ótima sensação, ainda mais nesse cenário lindo.”

Por fim, essa ação está vinculada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de números 3 (Saúde e Bem-Estar) e 5 (Igualdade de gênero).

Fonte: Itaipu