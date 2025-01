Corinthians e Grêmio disputam hoje (22), a última vaga pra final da Copinha

Ontem (21), na Fonte Luminosa, Criciúma e São Paulo protagonizaram uma “semi” com cara de final. O São Paulo venceu o Criciúma por 2×1, mas não pense que foi jogo fácil, teve emoção do começo até o fim.

São Paulo - E aos fãs de futebol, a competição mais “charmosa” do Brasil está chegando na reta final. A Copa São de Futebol Júnior . Protagonizada por “novos craques” de vários lugares do país e com muita emoção ao longo das partidas, desta maneira fazendo a alegria dos fanáticos e fanáticas por esse esporte chamado Futebol espalhados pelo Brasil. Hoje (22), saberemos quem é o último finalista do campeonato.

São Paulo - São Joseense e FC Cascavel terão que esperar até às 10h30 desta quinta-feira (23) para jogar a partida da 4ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. Nesta quarta-feira (22), as duas equipes entraram em campo, no Estádio do Pinhão, mas por conta da forte chuva, raios e condição do gramado, o jogo foi paralisado com sete […]

No primeiro tempo, Ruan Vitor abriu o placar para o Criciúma aos 28 minutos, destaque para a partida espetacular do goleiro Pedro, do Tigre, que brilhou fazendo várias defesas.

O segundo tempo começou animado com o São Paulo atacando mais, porém a queda de luz causou paralização na partida de 15 minutos por conta do apagão no Estádio. Aos 43 minutos, o árbitro marcou pênalti para o São Paulo após o defensor do Criciúma, de costas, tocar a bola com a mão. O atacante Ryan Francisco com estilo converteu de cavadinha.

Roteirista nenhum poderia prever, mas sim, minutos depois o roteiro se repetiu e o protagonista foi o mesmo. Pênalti para o São Paulo. E novamente ele na cobrança, Ryan Francisco de cavadinha fez o gol da virada e da classificação da equipe pra final. O jogador que é o artilheiro do time na competição com 10 gols em oito jogo, não joga a final por ter recebido o segundo cartão amarelo por reclamação.

O Tricolor vai em busca do pentacampeonato da Copinha.

Já classificado, São Paulo aguarda o vencedor do confronto entre Grêmio e Corinthians.