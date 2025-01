Copinha 2025: definidas as semifinais da competição

GRID CHEIO F-Truck tem 49 pré-inscritos para a abertura da temporada

São Paulo - A Fórmula Truck já está com tudo pronto para a etapa de abertura da temporada de 2025. A prova será disputada no dia 16 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com disputa nas categorias GT Truck (caminhões com motor eletrônico), F-Truck (caminhões com motores a bomba injetora) e Copa […]