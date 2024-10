COPA TRUCK: Em Tarumã, Roberval Andrade celebra 25 temporadas de pista

A etapa da Copa Truck que será disputada neste final de semana no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), será especial para Roberval Andrade. É a primeira vez que ele estará na pista após completar 25 temporadas de carreira no automobilismo. Dono de quatro títulos nas corridas de caminhão, o piloto sonha com uma vitória para celebrar a data.

“São muitos anos de pista, muitas conquistas e, acima de tudo, um trabalho que me deu muitos bons amigos e uniu a família em torno de um ideal. Estar dentro do caminhão é encontrar as raízes da minha árvore genealógica que carrega a profissão de caminhoneiro desde o meu avô, passando pelo meu pai, mãe, irmãos e eu, que ainda sento na boleia para trazer a carreta da equipe”, conta o apaixonado por caminhões que fez sua estreia já na parte final da temporada de 2000.

A primeira corrida de caminhões foi em setembro de 2000, no Autódromo de Cascavel. Dois meses depois, no mês de novembro, no Autódromo de Tarumã, ele estreava como dono de equipe a MA Motorsport, em sociedade com Pedro Muffato.

Desde que a Copa Truck acelerou em Tarumã, Roberval é o maior vencedor na pista gaúcha, com 3 vitórias, seis pódios e uma pole-position. Nesta temporada ele já tem duas vitórias.

“É uma pista extraordinária e muito desafiadora. Me sinto bem acelerando nela e espero manter as estatísticas favoráveis, voltando a vencer depois de algumas etapas”, conta o piloto que tem em seu Mercedes-Benz Actros as marcas do Consórcio MB, Guerra, Motorista PX, Nino Faróis, APVS, Carraro e Ráster.