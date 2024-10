COPA TRUCK: Com caminhão novo, Luiz Lopes volta ao grid após acidente

Há pouco mais de dois meses, Luiz Lopes sofria o mais grave acidente de sua longa carreira nas corridas de caminhões. Após rodar no fim da reta de Interlagos ele foi atingido por dois caminhões. O impacto da batida causão uma lesão na vêrtebra T1 e uma fratura no manúbrio do esterno, osso responsável pela fixação de 10 costelas, além de fazer a proteção contra choques de órgãos vitais na região toráxica. Agora, piloto e máquina estão renovados para voltarem a acelerar pelo traçado do Autódromo de Tarumã, onde será disputada a sétima etapa da temporada.

“Estou com uma saudade enorme de entrar na pista e acelerar. Foram dois meses bastante complicados, com muitas dores durante o processo de recuperação. Agora, estou ok e vamos para mais uma etapa que promete bastante”, conta o piloto que tem em seu caminhão as marcas da Torra, Jomarca Kits, 2Go Bank, Petutti e Ajudante PX.

Ao longo do período que Luiz Lopes ficou em recuperação, os mecânicos tiveram muito trabalho para construir um novo caminhão, mesmo tendo que preparar todos os demais caminhões da equipe para a etapa em Cascavel, disputada em setembro, e fazer todas as revisões para a etapa em Tarumã.

“Acompanhei parte do processo e só posso agradecer ao time. Sei o quanto foi trabalhoso preparar tudo isso. Tenho certeza que terei um bom equipamento. Agora é colocar na pista e fazer o ajuste fino”, afirma Luiz Lopes.