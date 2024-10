COPA HB20: Thiago Lopes volta ao palco da primeira vitória de olho no Top 3

O icônico Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), receberá a sexta etapa da Copa Hyundai HB 20 no próximo final de semana com a disputa de mais duas corridas. Será a segunda passagem da categoria pela pista gaúcha. No ano passado, o paulista Thiago Lopes foi o destaque na etapa ao conquistar sua primeira pole-position e primeira vitória na categoria em um sábado cheio de emoção.

“Lembro muito bem desse dia e guardo as memórias no meu coração. Foi um dia espetacular por ser a primeira vez que venci em uma pista que tem muita história”,,lembra o piloto que conta com os patrocínios da Sigatrans, Gás Verde, Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.

O retorno ao palco que traz boas lembranças mereceu uma preparação pra lá de especial, principalmente no aspecto físico.

“Tô magrinho”, brinca o piloto. “Tenho me dedicado muito, com o acompanhamento de profissionais. Já foram embora 13 quilos e o fôlego está bem melhor”, assegura Lopes. O esforço tem um objetivo: sair do Rio Grande do Sul entre os três primeiros colocados do campeonato. Atualmente, Thiago Lopes é o sexto na classificação geral, há 21 pontos do terceiro colocado.