COPA HB20: De volta às origens, Thiago Lopes estreia no Potenza

A etapa deste final de semana da Copa Hyundai HB20 marca o fim do jejum de 60 dias sem corridas e, também, o retorno do piloto Thiago Lopes às suas origens. Apesar de ter traçado a maior parte de sua vida estudantil e profissional em São Paulo, o piloto é nascido em Minas Gerais e o retorno ao estado de nascimento traz motivação extra para as duas corridas que marcam a terceira etapa da temporada.

“Pouca gente sabe que sou mineiro, isso é até engraçado. Mas sou nascido em BH e adoro um pão de queijo”, brinca Thiago, que busca retornar ao top 5 da classificação geral do campeonato em uma pista em que nunca acelerou.

“Sempre procuro ser constante e pontuar bem nas duas provas de cada etapa, mas não tem sido assim este ano. Já utilizei todos os descartes e não tem outra coisa a fazer que acelerar forte e garantir mais pódios. É uma pista nova para mim, o que é um desafior maior”, comentou o piloto que carrega em seu carro as marcas da Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.

Solidariedade

Muitos dos pilotos e mecânicos que atuam na Copa Hyundai HB20 são oriundos do Rio Grande do Sul. Por conta disso, a corrida na região de Lima Duarte (MG) está substituindo a etapa que estava prevista para Santa Cruz do Sul (RS) e terá uma grande campanha solidária sendo realizada.

“Já conseguimos mandar muitos donativos para as vítimas das enchentes. Temos muitos membros das equipes que foram atingidos e continuam precisando de auxílio. Estamos todos unidos em prol desta causa e, com certeza, a etapa vai contribuir bastante para esse auxílio”, conclui Thiago Lopes.

A programação da etapa será aberta na sexta-feira (14), com treino extra, às 9h40; treino livre 1, às 10h50; e treino livre 2, às 13h40. No sábado (15), o último treino livre acontece às 8h55, com o treino de classificação às 11h40 e a primeira corrida da etapa às 15h25. No domino acontece a corrida 2, às 10h10. As provas terão transmissão nos canais Acelerados, Hyundai Brasil e High Speed Brazil no youtube, além de um compilado das duas provas na Rede TV.

Classificação Categoria Elite

1º – Thaline Chicoski, 61 pontos

2º – Leo Martins, 58 pontos

3º – Vasco Pedro, 52 pontos

4º – Pedro Garcia, 51 pontos

5º – Adilson Jr./G.Moura, 50 pontos

6º – R.Vieira/Valmir Jr., 38 pontos

7º – Thiago Lopes, 26 pontos

8º – Dudu Taurisano, 24 pontos

9º – Antonio Junqueira, 19 pontos

10º – Lucas Sousa, 19 pontos

11º – Mario de Lara, 16 pontos

12º – Eduardo Petrelli, 8 pontos