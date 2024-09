Contratado pelo Benfica, Cassiano Klein estreia no dia 13 de outubro

O renomado e conhecido técnico de futsal, aos 41, Cassiano Klein é o mais novo treinador da equipe masculina de futsal do Benfica de Portugal. O brasileiro estava no Joinville Krona.

Nesta sexta-feira (20), a contratação do técnico Cassiano movimentou o mundo do futsal, Klein foi anunciado de forma oficial como comandante dos encarnados até 2027.

Visando coroar a sua passagem no futsal das águias e garantir que seja vitoriosa assim como sua carreira, o “Pep Guardiola do futsal”, apelido carinhoso dado pela torcida Cascavel, levou para compor sua equipe o preparador físico Raphael Roel, o profissional trabalhou com Cassiano no Cascavel Futsal e no Joinville.

Em 2022 Cassiano foi eleito o “Melhor Técnico do Mundo” no esporte da bola pesada. Destacando que o treinador é formado em Educação Física e pós-graduado em Futebol e Futsal com o tema “As Ciências do Esporte e a Metodologia do Treinamento”, e também pós-graduado em Portugal Football School, em 2023.

Essa é a primeira vez que o técnico vai treinar uma equipe estrangeira, e na bagagem o professor leva além da prancheta de jogo, a sua grandiosa experiência no futsal.

Títulos na carreira

Na carreira, Cassiano conquistou 3 Campeonatos Catarinenses (2012, 2013 e 2023), 2 Campeonatos Paranaenses (2020 e 2021), 1 Liga Nacional de Futsal (2021), 1 Taça dos Libertadores da América (2022), 1 Supercopa (2023), 2 Recopas (2023 e 2024), 3 Copas Gramado (2020, 2023 e 2024).

As primeiras palavras

Buscando novos ares e consequentemente desafios, Cassiano Klein fala pela primeira vez como técnico da equipe. “Está sendo incrível trabalhar nesse clube que tem uma história fantástica e poder contribuir é fascinante, os primeiros dias está sendo maravilhoso, estou aprendendo muito e espero que a gente possa trabalhar bastante, porque os primeiros dias foram fantásticos” afirmou.

Está sendo incrível trabalhar nesse clube que tem uma história fantástica e poder contribuir é fascinante – Foto: Francisco Paraíso e Isabel Cutileiro / SL Benfica

A expectativa do professor para encontrar a torcida benfiquista é grande. “Acredito que precisamos muito do carinho e do apoio deles porque tudo que eu ouço e vejo é que eles fazem muita diferença, e não tenho dúvidas de que vamos trabalhar muito para que possamos chegar nos jogos e poder retribuir o carinho da torcida, por isso esperamos chegar no jogo e conseguir nossos objetivos para que eles saiam felizes do nosso pavilhão e que possam estar sempre próximos de nós”, concluiu Cassiano em entrevista ao SL Benfica Modalidades.

A estreia

O técnico estreia dia 13 de outubro, contra a equipe Lusitânia, no Pavilhão Municipal De Angra Do Heroismo, ás 12:00 horas, fora de casa.