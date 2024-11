Competição valoriza novas promessas do vôlei

A partir desta sexta-feira, Cascavel será palco da Copa Mini Vôlei. A competição terá a abertura às 19h30, no Ginásio do Colégio Auxiliadora, que tem se tornado uma espécie de casa da modalidade.



Com regras específicas, o torneio visa fazer com que os mais jovens tomem gosto pela prática do vôlei e iniciem os treinamentos nas categorias de base do município ou nas escolas onde estudam. Crianças nascidas entre 2011 e 2013 podem participar.



A primeira fase terá jogos no sábado e domingo, reunindo 42 equipes femininas e 27 equipes masculinas de 14 instituições de ensino de Cascavel e Santa Tereza do Oeste, além de clubes esportivos como Tuiuti e Comercial. Os resultados definem os grupamentos que cada equipe estará para os jogos que acontecerão na semana que vem.