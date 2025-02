Com VAR, paranaense abre a segunda fase

Uma das novidades nesta fase será a utilização do árbitro de vídeo nas partidas. Em princípio, a ferramenta só seria utilizada na terceira fase, mas a Federação Paranaense de Futebol decidiu antecipar o uso por conta das muitas reclamações registradas durante as 11 rodadas da primeira fase.

Cascavel - A partir desta sexta-feira, as oito melhores equipes da fase de classificação do Campeonato Paranaense iniciam as disputas dos play-offs. O primeiro duelo será entre Azuriz e Athletico, no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, a partir das 20 horas.

Cascavel - Precisando vencer e torcer por combinação de resultados para ter chances de classificação, o Palmeiras recebe o Botafogo, às 19h30, pela penúltima rodada do Paulistão. O Verdão está em terceiro lugar do Grupo D, a dois pontos da Ponte Preta, e no cenário mais factível precisa vencer seus dois jogos finais – contra […]

Cascavel - Com o fim da temporada 2022, também se encerrava a primeira passagem do técnico Tcheco no comando do FC Cascavel. Pouco mais de dois anos se passaram e agora o treinador volta para a Serpente Aurinegra, clube que recentemente dispensou o Silvio Canuto após a queda precoce na primeira fase do Campeonato Paranaense. […]

Tcheco volta ao FC Cascavel com foco na estreia na Copa do Brasil



“A gente está em uma crescente com esses árbitros, e a ferramenta do VAR vem para nos auxiliar. Vamos aprimorar todo o processo e gerar situações com vídeos do nosso próprio campeonato para que esses árbitros consigam se autovisualizar”, diz o presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, Anderson Gonçalves.



Times

O Athletico terá o retorno de Bruno Zapelli, recuperado de uma lesão no joelho, mas não contará com o zagueiro Matheus Felipe, que cumpre suspensão. Já o time do sudoeste quebrou uma série de quatro derrotas com o jogo que garantiu a classificação e voltou a vencer dentro de casa. Na fase inicial do campeonato, também em Pato Branco, o Azuriz venceu por 1 a 0.