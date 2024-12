Com novo comandante e reforços, FC Cascavel apresenta elenco para 2025

Ainda no setor de marcação, o clube contratou o volante Alex Paulino , de 22 anos. O atleta tem formação no futebol mineiro e seu último clube foi o Coimbra, da cidade de Contagem-MG.

O segundo goleiro anunciado pela diretoria foi Thiago Gonçalves , de 23 anos. Natural de Gravataí, no Rio Grande do Sul, o jovem atleta estava no Figueirense.

O presidente da Serpente, Valdinei Silva , aposta em um elenco mais jovem em relação ao time desta temporada. No comando do time, Silvinho Canuto traz bons números e títulos no currículo. André Leone será o auxiliar técnico.

CASCAVEL – Na noite desta quinta-feira (5) o FC Cascavel apresentou o novo elenco para a temporada 2025. Além dos atletas, a diretoria também anunciou a comissão técnica e profissionais do staff que já estão trabalhando no clube.

Com calendário cheio em 2025, o Futebol Clube Cascavel segue reforçando a equipe e anunciando reforços. Nesta semana, a diretoria apresentou o zagueiro Miguel Alcantara, de 24 anos. O jogador chega por empréstimo, vindo do São Bernardo, de São Paulo. Ele vai ajudar a Serpente nas disputas do Paranaense, da Copa do Brasil e da […]

Na tarde desta quarta-feira (23) o Futebol Clube Cascavel apresentou o novo treinador para a temporada 2025: trata-se de Silvinho Canuto, de 47 anos. O treinador chega com a missão de preparar a equipe para as disputas do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Assista abaixo a entrevista coletiva de […]

O segundo volante é Pedro Peçanha, 22 anos, que começou nas categorias de base do Flamengo e estava no XV de Jaú.

Setor ofensivo

Na linha de frente, os novos responsáveis por balançar as redes são os atacantes Gustavo Schutz e Diego Cardoso. Pelo Itabaiana, que subiu da série D para a C, Schutz fez nesta temporada 33 jogos, marcou 14 gols e deu uma assistência. Já Diego, em 2024, defendeu o Valletta Football Club, time da primeira divisão de Malta. No futebol maltês ele fez 14 jogos e marcou três gols.

“Velhos conhecidos”

Alguns jogadores que se destacaram e já são conhecidos da torcida aurinegra tiveram o contrato renovado: É o caso do lateral Wagner Libano, do zagueiro Geovane, dos meias Robinho, Garraty, Samuel e João Pedro, e dos atacantes Peu e Rodrigo Alves.

O meia Robinho é o maior goleador da história da Serpente, com 31 gols. Já o lateral Libano vai para sua 8ª temporada vestindo a camisa do FC Cascavel. São mais de 100 jogos defendendo a Serpente.

Os jogadores entram em campo ainda este mês, no Torneio de Verão. É uma competição amistosa que serve de preparação para a temporada de 2025. No torneio, além do Cascavel, vão participar as equipes de Londrina, Cianorte e Maringá.

O FC Cascavel estreia no Campeonato Paranaense no dia 11 de janeiro, fora de casa, contra o Cianorte.