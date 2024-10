Silvinho Canuto é o novo técnico do FC Cascavel

Na tarde desta quarta-feira (23) o Futebol Clube Cascavel apresentou o novo treinador para a temporada 2025: trata-se de Silvinho Canuto, de 47 anos. O treinador chega com a missão de preparar a equipe para as disputas do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

Assista abaixo a entrevista coletiva de apresentação do novo treinador, junto com demais membros da comissão técnica e direção do clube:

Currículo

Silvinho tem experiência no comando de equipes paranaenses. Ele trabalhou por pouco mais de quatro anos nas categorias de base do Londrina, e passou pelo Maringá na função de auxiliar técnico.