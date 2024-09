Com mais de 40 modalidades, Jogos de Aventura e Natureza chegam ao Vale do Iguaçu

Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) vão movimentar a região do Vale do Iguaçu a partir deste sábado (14). Mais de 40 modalidades esportivas vão levar atletas, técnicos e público aos municípios de Pato Branco, Medianeira, Capanema, Cascavel, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Mangueirinha, Realeza e Telêmaco Borba, onde acontecem as disputas. As competições seguem até 29 de setembro e encerram a edição dos JANs deste ano.

Os destaques neste primeiro final de semana são o Campeonato Paranaense de Handebol de Areia, em Medianeira, o Torneio Regional JAN de Beach Tennis, em Capanema, e outras duas modalidades no município de Pato Branco – Basquete 3×3 e Ciclismo Mountain Bike.

“Vamos movimentar a rede hoteleira e restaurantes e demais unidades de comércio e serviços destas cidades, com impacto na economia. São mais de 40 modalidades esportivas de terra, ar e água para agitar a região Sudoeste do Paraná. Esse é o princípio dos Jogos de Aventura e Natureza, ter o esporte como indutor do turismo e do desenvolvimento das diversas regiões do Estado”, afirma o diretor de Inovação da Secretaria do Esporte, Tiago Campos.

BMX RACING

Ao mesmo tempo em que o Vale do Iguaçu recebe diversas atividades, a Capital será palco do Campeonato Paranaense de BMX Racing, também parte da programação dos Jogos de Aventura e Natureza. O evento será na pista do Parque Olímpico do Cajuru. No mesmo local, entre 19 e 22 de setembro, será realizada a edição nacional – o Campeonato Brasileiro de BMX Racing.

JANS

Criados pelo Governo do Estado e realizados pela Secretaria do Esporte (SEES), os Jogos de Aventura e Natureza unem prática esportiva, turismo e a preservação ambiental em um evento itinerante, gerando impactos positivos tanto para a comunidade esportiva quanto para a economia local. O formato é pioneiro no Brasil.

A primeira etapa da edição deste ano foi realizada em Curitiba e Região Metropolitana. A segunda ocorreu em julho e movimentou o Litoral do Paraná em um período de baixa temporada. Foram 49 eventos esportivos em Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes, Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba. Ambas as etapas somaram mais de 10 mil atletas, sem contar o público que acompanhou as competições para torcer pelas equipes.

Confira a programação completa da etapa Vale do Iguaçu de 14 a 29 de setembro

Neste fim de semana:

Dias 14 e 15 – Basquete 3×3, em Pato Branco – ao lado do Ginasio Dolivar Lavarda; em caso de chuva será no Ginásio da UTFPR

14 e 15 – Ciclismo Mountain Bike, em Pato Branco (Chácara do Bugio – Estrada Municipal Azelino Dala Costa)

14 e 15/09 – Campeonato Paranaense de Handebol de Areia, em Medianeira (Centro Esportivo Teotônio Vilela e Clube Esportivo União)

14 e 15– Beach Tennis, em Capanema (Av. Rio Grande do Sul, 3665, São José Operário)

14 e 15 – Campeonato Paranaense de BMX Racing, em Curitiba (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo)

Próximas datas:

16 a 20 – Oficinas de Punhobol e Patinação, em Capanema

16 a 20 – Oficinas de Punhobol, Skate e Stand Up Paddle, em Coronel Vivida

16 a 20 – Oficinas de Rally de Velocidade e Teqball, em Pato Branco

17 – BMX Freestyle, em Realeza

18 – Wheeling, em Realeza

18 e 19 – Oficina de Corrida de Aventura, em Mangueirinha

18 a 22 – Campeonato Brasileiro de Handebol de Areia, em Cascavel

19 a 22 – Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia, em Dois Vizinhos

19 – BMX Freestyle, em Coronel Vivida

19 a 22 – Campeonato Brasileiro de BMX Racing, em Curitiba

20 – Wheeling, em Coronel Vivida

20 – BMX Freestyle, em Dois Vizinhos

20 a 22 – Paranaense de Rally de Velocidade, em Pato Branco

20 a 22 – Paranaense de Paraquedismo, em Realeza

21 – Corrida de Aventura, em Mangueirinha

21 – BMX Freestyle, em Mangueirinha

21 – Wheeling, em Manguerinha

21 – Desafio JAN de Cross Games, em Pato Branco

21 e 22 – Paranaense de Skate, em Pato Branco

21 e 22 – Oficina de Patinação, em Pato Branco

21 e 22 – Festival da Família, em Pato Branco

21 e 22 – Desafio JAN de Futevôlei, em Pato Branco

21 e 22 – Paranaense de Teqball, em Pato Branco

21 e 22 – Open de Vôlei de Praia, em Realeza

22 – Desafio JAN de Obstáculos, em Coronel Vivida

22 – BMX Freestyle, em Pato Branco

22 – Wheeling, em Pato Branco

22 – Atletismo Cross Country, em Pato Branco

22 – Open de Basquete 3×3, em Realeza

28 e 29 – Motocross, em Telêmaco Borba.

Fonte: AEN