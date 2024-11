CBF divulga novo calendário

A CBF divulgou o calendário do futebol masculino profissional para 2025, que prevê a antecipação da abertura da Série A do Campeonato Brasileiro para março. Pela primeira vez na história, a principal competição do futebol nacional será disputada ao longo de dez meses. A abertura será no dia 29 de março e terminará no dia 21 de dezembro.

Vice-campeão da categoria F-Truck no ano passado, o paranaense Duda Conci conquistou a primeira vitória na atual temporada ao ganhar a 8ª etapa da temporada da Fórmula Truck, disputada domingo (10), no Autódromo do Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Duda completou 28 voltas na prova em 46m42s481, recebendo […]

Flamengo e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 20 horas, no Maracanã, fechando a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o rubro-negro já atingiu um dos objetivos da temporada, o Galo ainda vive um período de decisão com a Libertadores. Com 41 pontos na 11ª colocação, o representante de Minas Gerais ainda […]



Outra novidade será as semifinais da Copa do Brasil, que também serão disputadas nos finais de semana, assim com as finais. A medida tem como objetivo tornar a decisão da competição ainda mais atraente, facilitando a promoção das partidas e o acesso dos torcedores aos jogos.



Calendário Nacional



– Campeonatos Estaduais: 12/01 a 26/03 (16 datas)

– Supercopa do Brasil: 02/02 (01 data)

– Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

– Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

– Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)

– Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas)

– Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)