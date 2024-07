Cascavelense Juliano Belletti comandará o sub-19 do Barcelona

Cascavelense pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, Juliano Belletti será o novo treinador do FC Barcelona Youth A nesta temporada 2024/25.

O ex-jogador brasileiro e lenda do clube, que atualmente era assistente técnico do Barça Atlètic, comandará as categorias de base. Ele será o primeiro técnico brasileiro na história do Clube. Fran Sánchez , que retorna ao Clube, será o seu auxiliar.

A passagem de Belletti pelo Juvenil A não será nova, já que na temporada passada ingressou como treinador adjunto desde o início da pré-temporada até às férias de Natal, antes de ingressar na filial blaugrana.

Agora, porém, o desafio será ser o primeiro treinador a continuar com a formação de jogadores e continuar a ganhar experiência nos bancos.

Vale lembrar que, antes de retornar ao Clube como auxiliar técnico, Juliano Belletti foi auxiliar técnico do time titular do Cruzeiro, e de setembro de 2022 a junho de 2023 foi técnico do Sub-20 do São Paulo.

Fonte: FC Barcelona