Cascavel sedia mais uma edição do Festival Paralímpico Loterias Caixas

Cascavel é sede, neste sábado (21), de mais uma edição do Festival Paralímpico Loterias Caixas, evento realizado no Complexo Esportivo Ciro Nardi. O prefeito Leonaldo Paranhos abriu o evento pela manhã e recepcionou os atletas.

Em Cascavel, estão sendo oferecidas as modalidades de atletismo, vôlei sentado e bocha paralímpica. Neste ano, o Festival Paralímpico ocorre em duas etapas: uma neste sábado (21) e outra no dia 7 de dezembro.

O setor de paradesporto do Município de Cascavel atende crianças, adolescentes e adultos com deficiência física, intelectual, auditiva e visual, além de pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral e autismo. Atualmente, são ofertadas 25 modalidades paradesportivas.

O Centro Para + Vida está em fase final de construção dentro do Complexo Esportivo Ciro Nardi. O espaço público, com mais de 900 m², contará com uma estrutura inclusiva e será um local de treinamento para os atletas do paradesporto em Cascavel.

Fonte: Secom