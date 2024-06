Cascavel sedia maior competição internacional de futsal feminino

O Ginásio de Esportes Odilon Reinhardt, conhecido como o popular caldeirão da Neva, será o cenário da maior competição internacional de futsal feminino. A Copa Mundo do Futsal, que acontece de 25 a 30 de junho, reunirá 12 equipes, sendo três nacionais e nove internacionais.

Representando o Brasil, estarão presentes as equipes do Stein Cascavel, a prata da casa, além da Female-SC e Taboão-SP. Entre as equipes internacionais, destacam-se duas da Rússia: Kristal e Normanochka, atuais campeãs de diversas competições de futsal feminino na Rússia, país que ocupa a 7ª posição no ranking mundial da Fifa. Essas equipes estão entre as mais fortes do mundo na modalidade.

Também já estão confirmadas as participações da Juventas, da Colômbia, e da NY Ecuador, dos Estados Unidos. A lista completa das equipes participantes será divulgada ainda esta semana.

Criada em 2019, a Copa Mundo do Futsal tem como objetivo impulsionar o futsal masculino e feminino no Brasil, promovendo a competitividade entre equipes internacionais e revelando novos talentos para o cenário mundial da modalidade.

Idealizada pela Mundo do Futsal, a marca que mais apoia o futsal, a competição já se consolidou como uma das mais importantes no calendário do futsal de base. A primeira edição da Copa para mulheres foi realizada em 2022, em Campo Grande/MS, e em 2023 a competição aconteceu em Paranaguá.

A Copa Mundo do Futsal Feminina 2024 é realizada pela Prefeitura Municipal de Cascavel, FMEC (Fundação Municipal de Esporte e Cultura), Stein Futsal, com apoio do Governo do Estado do Paraná e Sesc Fecomércio-PR, e tem patrocínio da Umbro e Mundo do Futsal.

