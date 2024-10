Cascavel recebe o Pato no Ginásio da Neva pelas oitavas de final da LNF

Decisão. Essa é a palavra que tem cercado o Cascavel Futsal nas últimas semanas. Depois de empatar com a Chopinzinho pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal, o Tricolor tem agora mais uma decisão. Neste sábado, o Cascavel recebe o Pato Futsal no Ginásio da Neva pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. O jogo acontece às 20 horas.

O confronto tem se tornado frequente nos mata-matas da LNF. De 2022 para cá, os times se encontraram por todos os anos nas fases eliminatórias da competição: em 2022 nas quartas de final, enquanto em 2023 e 2024 nas oitavas de final. Neste ano, o clássico paranaense já foi disputado por duas vezes, ambas no Ginásio da Neva. Pela primeira fase da Liga, o Tricolor venceu o Pato por 6 a 4. No Campeonato Paranaense, empate por 2 a 2.

Com todo o elenco disponível para a partida, o Cascavel terá força máxima no confronto e contará com o apoio de sua torcida para tentar largar na frente no confronto.

“Toda decisão é detalhe, é difícil. Passamos por uma das duas que tivemos no Paranaense. Agora é virar o disco e pensar na decisão da Liga. Acho que o confronto com o Pato é o mais esperado dos mata-matas. Estamos a cada dia mais próximos dos ajustes finais para essa partida tão importante”, afirmou o técnico Deividy Hadson.