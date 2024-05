Cascavel Futsal tem nova chance para afastar crise

Cascavel – Um dos piores times da Liga Futsal é o adversário do Cascavel Futsal na noite desta sexta-feira (10), abrindo a sétima rodada da competição. A partir das 20h, o time encara o Santo André, em São Paulo. A equipe paulista é o 22º colocado da competição com apenas três pontos em seis partidas. Ou seja, é o adversário ideal para quem precisa de uma recuperação moral após sofrer uma goleada.

Na competição nacional, o Cascavel vem de uma vitória apertada sobre o Corinthians, que o colocou na 14ª posição. Como os times gaúchos não estão atuando, a posição da equipe pode variar com o complemento das partidas que serão atrasadas.

Para essa partida, o técnico Deividy Hadson não conta com o ala Vandinho, expulso na.a última partida, e Micuim, que sentiu lesão na coxa esquerda. “Vai ser um jogo difícil em Santo André, que é um adversário difícil, e nós estamos iniciando um trabalho e tentando aproveitar o pouco tempo que temos de treino para encaixar a construção do estilo de jogo que quero com a característica de cada atleta para construir uma identidade. Vai ser muito importante voltar com um bom resultado”, apontou o técnico do time cascavelense.

Outros Jogos

Embalado pela vitória no meio de semana pela Série Ouro, o Esporte Futuro recebe o líder Magnus, às 19h30, no Alcides Pan. Outro paranaense que estará em campo esta noite é o Campo Mourão, que joga fora contra o Taubaté. Minas e Tubarão completam os jogos de sexta-feira.