Cascavel Futsal em busca de reabilitação

O ala Gustavinho falou da expectativa e de como os jogadores estão lidando com a pressão de buscar a primeira vitória no campeonato. “Temos feitos bons jogos dentro da proposta, mas os resultados não vieram. Precisamos nos recuperar o quanto antes na competição, que não é tão longa. É preciso se recuperar e pontuar para ter uma posição melhor na tabela”, afirmou o jogador. Caso não esteja entre os quatro primeiros na classificação ao final da primeira fase, o time precisará disputar mais jogos para chegar às fases decisivas.

Cascavel - Sob o risco de ficar fora da zona de classificação, o Cascavel Futsal precisa de uma vitória sobre o Operário, neste sábado (22), a partir das 19h, no Ginásio da Neva. A partida é válida pela terceira rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Os dois times vêm de derrota por três gols de diferença, ambos atuando fora de casa. O Cascavel Futsal sofreu o revés por 5 a 2 para o Foz, enquanto o Operário perdeu para o Esporte Futuro, por 3 a 0.

Gincana "Meu Jeito Down de Ser Feliz" acontece nesta sexta, no Ciro Nardi

Rodada



Todos os jogos da terceira rodada acontecem ao longo do final de semana. Dos times da região, o Itaipulândia tenta somar o primeiro ponto diante o Ampére, em casa, a partir das 19h30. O São Miguel vai até Umuarama, às 20horas, enquanto o Foz joga em Francisco Beltrão contra o Marreco. No domingo, será a vez do Esporte Futuro jogar no noroeste do estado contra o Campo Mourão.



A rodada terá, ainda, Pato Futsal x Manoel Ribas, ABF x Chopinzinho e CAD/Guarapuava x Mariópolis.