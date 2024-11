Cascavel Futsal busca vitória para avançar às semifinais

Cascavel – Chegou a hora de mais uma decisão para o Cascavel Futsal. A partir das 20 horas deste sábado, o time encara o CAD/Guarapuava, na casa do adversário, com a necessidade de vencer para ficar com a vaga nas semifinais. Com o empate na primeira partida, a classificação pode ser definida no tempo normal, se houver um vencedor, ou na prorrogação e tiros livres, caso persista um placar de igualdade.



O time cascavelense tem alguns desfalques e dúvidas para a partida. Gustavinho e Vandinho, suspensos após serem expulsos no jogo de ida, não podem entrar em quadra. Victor se recupera de lesão e pode pintar entre os relacionados. Micuim, Cesinha e Di Fanti, que saíram com dores no jogo de ida, fazem tratamento e são dúvidas para a partida.

O técnico Deividy Hadson acredita que, mesmo com os desfalques, o Tricolor chega forte para a decisão.