Cascavel Futsal busca reforços na LNF

Cascavel - A campanha de 2024 sem chegar em decisões parece ter despertado a fome de títulos do Cascavel Futsal. Pelo menos é o que se pode deduzir das contratações anunciadas até agora e que sugerem a montagem de uma equipe forte, com jogadores que estiveram nas principais equipes da Liga Futsal ou do Brasileiro de Futsal nesta temporada.

A semana começou com o anúncio da contratação de Bazzinho, ala que chegou até a final da LNF com o Praia Clube. O jogador tem 27 anos e tem passagens pelo Corinthians e Joaçaba. Dois goleiros também foram anunciados. Um deles foi campeão brasileiro este ano com o Fortaleza. Jackson passou uma temporada no time cearense depois de atuar pelo Joaçaba e Atlântico. O outro goleiro será Gustavinho, que atuou no Umuarama, chegando às semifinais da LNF e decisão do Paranaense.