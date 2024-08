Cascavel enfrenta o São Lourenço pela penúltima rodada da primeira fase da LNF

Prova em Cascavel marca reestreia de Vinny Azevedo

Belém – O piloto paraense Vinny Azevedo está de volta às principais categorias do automobilismo brasileiro. No próximo final de semana, ele fará sua estreia na temporada 2024 disputando as 100 Milhas de Cascavel, prova que marca a sexta temporada da Nascar Brasil, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). “Estou muito empolgado com esse […]