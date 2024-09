Cascavel conquista o tricampeonato nos Jogos Abertos Paraná Combate 2024

QUARTA EDIÇÃO

Paraná Combate: O Maior Evento de Artes Marciais do Paraná

A quarta edição do Paraná Combate aconteceu entre quinta-feira (12) e domingo (15) no município de Pato Branco, Sudoeste do Paraná. A competição contou com a participação de 71 municípios e mais de 1,5 mil atletas e 700 pessoas entre dirigentes e comissão técnica, totalizando mais de 2,2 mil envolvidos no evento. Foram disputadas dez […]