Canuto mantém ‘pés no chão’ após vitória na despedida

Cascavel - O FC Cascavel se despediu com vitória do Torneio de Verão. Na tarde do último sábado (4), o time busco a virada pra cima do Londrina, por 2 a 1, marcando seus primeiros pontos e gols no torneio que contou, ainda, com Maringá e Cianorte.

Porém, o técnico Silvio Canuto prefere não se iludir com o resultado e aponta para a direção de mais trabalhos e ajustes para que o time possa fazer um bom Estadual. “Foram três amistosos que nos trouxeram algumas dificuldades que precisamos corrigir. E temos o entendimento que precisamos melhorar. A vitória é uma consequência do que estamos fazendo. O jogo com o Londrina nos dá um caminho certo para que nós estamos trabalhando para que o campeonato seja o melhor possível”, avaliou o comandante aurinegro.

O Paranaense tem início no próximo sábado (11) e a Serpente estreia no domingo (12), fora de casa contra o Cianorte.