Brasil: Seleção de Futsal está nas quartas de final da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Futsal nesta terça-feira (24). A equipe venceu a Costa Rica por 5 a 0 no Bukhara Universal Sports Complex, no Uzbequistão, em partida válida pelas oitavas de final.

Buscando uma vaga na semi, o Brasil volta à quadra no próximo domingo (29), às 9h30 (horário de Brasília), novamente em Bukhara. O adversário será o vencedor do duelo entre Irã e Marrocos, nesta quinta-feira (26), ás 9h30.

O JOGO

A Seleção Brasileira encontrou um pouco mais de dificuldades contra a Costa Rica do que na fase de grupos. Apesar da vitória com placar elástico, o jogo foi equilibrado.

Ainda no primeiro tempo, Marcel abriu o placar após um passe rápido de Dyego em uma jogada de lateral. O segundo gol veio com Felipe Valério, que chutou de longe para ampliar a vantagem do Brasil.

Na segunda etapa, a equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier marcou mais três vezes. Leandro Lino foi responsável pelo terceiro gol do jogo depois de uma bela jogada individual. Os dois últimos gols foram de Neguinho, que consolidou a vaga do Brasil nas quartas de final.