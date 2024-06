Brasil enfrenta Estados Unidos em último teste antes da Copa América

A Seleção Brasileira vai enfrentar os Estados Unidos, nesta quarta-feira (12), às 20h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, na Flórida. O amistoso em Orlando será o último teste do time comandado por Dorival Júnior antes da estreia da Copa América. O torneio continental será aberto no dia 20. O jogo desta noite será transmitido pelo Grupo Globo em diversas plataformas.

Os organizadores acreditam que o estádio, com capacidade para cerca de 60 mil torcedores, estará lotado. A comunidade brasileira na Flórida é a terceira maior nos Estados Unidos, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Para o segundo confronto, Dorival Júnior deve escalar uma formação diferente em relação a última partida. No primeiro teste, o Brasil derrotou o México, por 3 a 2, no sábado (8), em College Station, no Texas. A partida fez parte das comemorações de 110 anos da CBF, completados na data.

“No jogo anterior, tinha obrigação de conhecer os jogadores e tentar colocar uma condição de que as disputas estão em aberto. Seleção é momento. Tentar aproveitar o melhor de cada um, no instante em que estejam disputando posição”, disse o treinador,

A Seleção está desde o dia 30 nos Estados Unidos se preparando para a Copa América. O Brasil está no mesmo grupo de Costa Rica, Paraguai e Colômbia. A estreia será contra a Costa Rica, no dia 24, em Los Angeles.

“É uma equipe jovem, mas madura. Sinto coisas positivas em relação ao que podemos fazer dentro de campo”, completou.

BRASIL TEM EXCELENTE APROVEITAMENTO

A Seleção Brasileira sofreu apenas um derrota nos confrontos com os Estados Unidos. Dos 18 jogos realizados, o Brasil ganhou 17, com 94,4% de aproveitamento, 40 gols marcados e 11 sofridos.

Os dois países já se enfrentaram no Camping World Stadium, local do amistoso. Em 2016, a Seleção goleou o Haiti, por 7 a 1, em partida válida pela primeira fase da Copa América Centenário.

“Os Estados Unidos têm tido um crescimento bom, ganhando torneios na América do Norte. Tem praticamente todos jogadores na Europa. Joga com pouco mais de posse de bola, tem marcação alta. Não tenho dúvida que teremos jogo difícil e complicado. Pode esperar um jogo bem disputado. Espero que estejamos preparados”, afirmou Dorival Júnior.

Neste ano, os Estados Unidos já jogaram quatro partidas, vencendo duas (Jamaica e México) e perdeu outras duas (Eslovênia e Colômbia). A última partida foi no sábado, quando os donos da casa perderam para os colombianos por 5 a 1. Jhon Árias, do Fluminense, Borré, do Internacional, e Richard Ríos, do Internacional, marcaram na goleada. Foi a maior vitória da Colômbia na série de confrontos entre as duas seleções.

Já o Brasil venceu os três amistosos neste ano. O time ganhou a Inglaterra, por 1 a 0, em Wembley, na estreia de Dorival Júnior, e empatou com a Espanha, por 3 a 3, em Madri. os dois amistosos foram realizados em março. No sábado, a Seleção derrotou o México, por 3 a 2, no Texas.

