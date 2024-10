Bola pesada: A boa “briga” entre a Serpente e o Pato

Assim como no jogo de ida, o clássico vai ser transmitido ao vivo pelo Sportv e pelo canal do Yotube da LNF.

Cascavel e Pato fazem um dos duelos das oitavas de final da LNF. Depois do empate com o Pato em 2 a 2 no jogo de ida, no Ginásio da Neva, a Serpente agora precisa vencer fora de casa; se houver novo empate, o jogo vai para a prorrogação. No tempo extra, o Pato tem a vantagem do empate por ter feito melhor campanha. O duelo acontece neste domingo (20), às 13h15, no Ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco.

Em 2024, a LNF reúne times de sete estados brasileiros: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A liga atualmente é considerada a mais importante competição das Américas, sendo umas das mais disputadas do mundo.

Quem gosta de assistir “jogão” não tem como deixar de fora do seu repertório de “jogos preferidos” este confronto: Cascavel Futsal x Pato Futsal. O duelo entre as equipes carrega e é regado por muita rivalidade e grandes partidas disputadas. Nesta reportagem especial vamos falar dos jogos pela Liga Nacional de Futsal, mais conhecida pelos fãs como ‘LNF’.

Nos dias de hoje, de acordo com uma pesquisa realizada pela FIFA (Federação Internacional de Futebol), estima-se que 170 países praticam o ‘Futsal’, contando com mais de 30 milhões de adeptos pelo mundo e muita “pressão” para que passe a integrar os Jogos Olímpicos.

O futsal foi criado no ano de 1930. Inicialmente a origem da modalidade, que também é chamada de Futebol de Salão, surgiu em Montevidéu, no Uruguai.

O futsal é um dos esportes mais praticados e assistidos do mundo. Disputado com cinco jogadores de cada lado, se popularizou como o “esporte da bola pesada” – pois quando surgiu, a bola era feita de serragem, crina vegetal, ou de cortiça granulada. Com o passar do tempo, seu tamanho diminuiu e o peso aumentou.

No ritmo das organizadas, de um lado a Máfia Tricolor e do outro a Camisa 6

O que seria de um time sem sua torcida nas arquibancadas do ginásio? De onde viria o apoio em forma de coro “TRI CO LORRRRR” ou “É TRADIÇÃO NÃO É MODA”?

Pelo lado da Serpente, a responsável por ditar o ritmo da galera é a “Máfia Tricolor”. Lucas Pinheiro é o vice-presidente da torcida e destaca a importância da Máfia para o Cascavel. “Não é hipocrisia falar que a torcida é importante e também ajuda a ganhar jogo e valoriza os resultados que o time consegue conquistar durante todos os campeonatos”.

Como o Cascavel também joga fora de casa, é preciso viajar. Sempre que possível e quando pode ter torcida mista no jogo, a Máfia Tricolor faz questão de pegar estrada para apoiar a Serpente. “A Máfia foi criada porque tinha uma carência de uma torcida que apoiasse bastante o time e que sempre estivesse disposta para se reunir e fazer o Cascavel ganhar jogos. Ela foi criada para isso, para apoiar e incentivar até o fim. Independentemente do que acontecer, a gente sempre vai estar ali para apoiar. Também cobramos quando precisa ser cobrado, porque o Cascavel é um time grande e sempre tem que estar em um patamar elevado”, disse Pinheiro.

Do lado de lá

E não podemos deixar de falar da Torcida Organizada Camisa 6 que em Pato Branco comanda as arquibancadas. Jaqueline Dallolmo, presidente da torcida, ressalta a rivalidade no clássico.

“Essa rivalidade entre Pato e Cascavel vem crescendo ao passar dos anos conforme as duas equipes vão se colocando no topo, vão se destacando dentro dos campeonatos, a rivalidade cresce. Mas é uma rivalidade gostosa, que deixa a gente mais enérgico, mais concentrado e com mais vontade de assistir o jogo, de cantar e apoiar o nosso time, é uma rivalidade boa e espero que seja um grande jogo”, disse Jaqueline.

Carlão e Djony: Protagonistas da rivalidade

E por falar em duelo de gigantes, os dois protagonistas natos desse jogaço de futsal entre Cascavel e Pato são o fixo Carlão e o goleiro Djony.

Carlão é um dos principais artilheiros dos Cascavel Futsal na LNF, com seis gols, e destaca o duelo com o Djony, goleiro do Pato Futsal. “A rivalidade é do jogo normal, ele é goleiro, eu sou jogador de linha e quero fazer gols e ajudar a equipe de alguma forma. Ele tem que ajudar a equipe dele a não tomar gol. A rivalidade se resume nisso, não tenho nada pessoal e nem particular com ele. A nossa rivalidade é essa, nunca ultrapassou limite do respeito ou da violência, não só com ele, mas com qualquer outro jogador”, aponta Carlão.

O camisa 27 do Cascavel destaca a importância de levar na bagagem além do uniforme e demais apetrechos de jogo, o objetivo de voltar pra casa com a vitória. “É o que a gente sempre procura. Trabalhamos o ano inteiro para chegar nessa época de mata-mata e conseguir levar o Cascavel ao título”, concluiu o artilheiro.

Pelo lado adversário, temos outro protagonista sempre que joga contra o Cascavel, no caldeirão da Neva: Djony é o atual goleiro do Pato Futsal. “É diferente jogar em Cascavel por toda atmosfera. A torcida realmente joga junto com o time da casa, mas eu procuro usar isso como uma inspiração, uma concentração maior. Eu gosto de jogar com ginásio lotado”, destacou o goleiro.