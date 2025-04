Bia Figueiredo mostra superação e tem maior escalada da etapa em Londrina

“Estou muito contente com esse resultado, especialmente em uma pista de difícil ultrapassagem como aqui em Londrina. Foi uma pena a quebra no classificatório, porque desde o início tinha um caminhão bastante competitivo”, afirmou a piloto.

Depois de sofrer com a quebra do diferencial durante o classificatório, Bia largou da 18ª colocação. Somente na primeira corrida foram seis posições conquistadas, fechando em 12º lugar. Na corrida 2, a escalada continuou, e a piloto da ASG Motorsport fechou a prova com a sexta colocação.

Mais uma vez, Bia Figueiredo mostrou todo o seu potencial em pista e foi um dos destaques da etapa da Copa Truck disputada no Autódromo de Londrina. Se o pódio não chegou, ela se destacou pela escalada de posições ao longo das duas corridas: foram 12 ultrapassagens no total.

Com os resultados nas duas provas, Bia Figueiredo ocupa a 10ª colocação no campeonato da categoria PRO, com 29 pontos.

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport tem se destacado por seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade no esporte a motor, reforçando o compromisso da Copa Truck em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança. Em 2024, alcançamos 39 pódios, incluindo nove vitórias e seis pole positions, além do título na categoria Elite.

