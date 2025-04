Stock Car e mais três categorias abrem a temporada em Interlagos

São Paulo - A partir de amanhã (30), com nada menos que 13 corridas, o automobilismo brasileiro viverá uma semana especial no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Promovidas pela Vicar, as categorias BRB Stock Car Pro Series, Stock Light, Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional vão abrir oficialmente a temporada 2025. A jornada marcada para o ‘templo do automobilismo brasileiro’ terá também uma longa série de treinos, com início já na quarta-feira, e mais de 100 carros de campeonatos de nível nacional em ação no traçado de 4.309 metros.

As categorias Stock Light, Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional abrirão os trabalhos. No caso da TN, será a primeira oportunidade em que os pilotos terão a chance de guiar o carro dotado de novo pacote técnico composto por câmbio SADEV e pneus Hankook que, já se sabe, deve torná-los quatro segundos mais velozes em Interlagos. Vai ser também um período crucial para que os competidores da Fórmula 4 e Stock Light, especialmente os estreantes, possam se familiarizar com os carros que vão acelerar ao longo do ano.

Em razão do evento Ayrton Senna Day, agendado para quinta-feira em Interlagos, os carros voltarão à pista somente no dia seguinte. Assim, a nova era da Stock Car começará oficialmente em dois de maio, quando os pilotos terão a primeira oportunidade de guiar os carros da novíssima geração SUV. O dia reservará três treinos livres para a categoria máxima do esporte a motor brasileiro. Ainda na sexta-feira, Fórmula 4, Stock Light e Turismo Nacional vão definir seus respectivos grids de largada com as sessões classificatórias.

Domingo histórico

O dia quatro de maio de 2025 representará um divisor de águas no automobilismo brasileiro. Depois de 45 anos correndo com carros na plataforma sedan, a Stock Car Pro Series vai realizar a primeira corrida com os SUVs, quando Chevrolet, Toyota e Mitsubishi medirão forças com os modelos Tracker, Corolla Cross e Eclipse Cross, respectivamente.