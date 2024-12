Sarkis se despede da Mirim

Destaque ao longo de toda temporada, quando foi participante ativo na disputa por vitórias e títulos, João Pedro Sarkis aproveitou o último fim de semana de competições no kartismo brasileiro para fechar 2024 com um novo título em sua carreira.

No Kartódromo do Guará, na região metropolitana de Brasília (DF), Sarkis venceu a última etapa do Campeonato do Distrito Federal – também conhecido como Campeonato Brasiliense. A competição teve 10 rodadas e João Pedro disputou nove delas, conquistando seis vitórias, algumas delas – inclusive a última – na classificação geral, composta pela Mirim e Cadete, uma categoria acima da sua.

Ao longo do ano João Pedro Sarkis disputou o principal campeonato estadual do kartismo no Brasil, a Copa São Paulo Light, que teve suas 10 etapas realizadas no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na capital paulista.