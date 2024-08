Paranaenses lideram Stock Car, Fórmula Truck e Copa Truck

Confirmando o estado do Paraná como potência do automobilismo brasileiro, pilotos paranaenses estão na liderança das principais categorias nacionais, com destaque para a Stock Car Pro Series, Fórmula Truck e Copa Truck. Em algumas em dobradinha. E para completar, os paranaenses são atuais campeões.

Na Stock Car, dobradinha paranaense com os curitibanos Júlio Campos e Ricardo Zonta. Júlio é o líder, com 499 pontos, e Zonta o vice-líder, com 494. Gabriel Casagrande, de Pato Branco, é o atual campeão.

Na Fórmula Truck, o domínio é paranaense deste o início da temporada. Pedro Muffato, de Cascavel, lidera a categoria GT Truck, com 263 pontos, três à frente do gaúcho Rafael Fleck. Muffato é o atual campeão. Já na categoria F-Truck, o curitibano Márcio Rampon está na primeira colocação, com 280 pontos, 80 à frente do paraguaio Geovani Tavares. Rampon é o bicampeão, tendo conquistados os títulos de 2022 e do ano passado.

Os paranaenses também estão na frente na Copa Truck. Wellington Cirino, de Francisco Beltrão, divide a liderança da categoria Super Truck Pro com o paulista Felipe Giaffone. Eles têm 107 pontos cada um. Cirino é a atual campeão. Já na categoria Super Truck Elite, a liderança é de Rodrigo Taborda, paranaense de Mandirituba, que soma 129 pontos.