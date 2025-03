Paranaense de Marcas e Turismo inicia a temporada em Londrina

Londrina - Terá início neste fim de semana a temporada 2025 do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo. A primeira etapa do ano será disputada neste sábado e domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, com promoção e organização do Automóvel Clube de Londrina, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Serão disputadas as categorias Marcas, Turismo e Força Livre. O Metropolitano de Londrina terá também a categoria Speed Fuscas.

O campeonato deste ano será disputado em seis etapas, sendo três realizadas em Londrina e três em Cascavel. Rubens Gatti, presidente da FPrA, explica que na elaboração do calendário se buscou realizar as etapas do Paranaense com programação conjunta com outras competições, como os metropolitanos de Londrina e Cascavel; o MBR e a Fórmula Truck. “Procuramos baixar custos com eventos com outras categorias. Com o MBR e a Fórmula Truck os nossos pilotos também têm a oportunidade de competirem diante de um grande público”, acentua Rubens Gatti.

Calendário do Paranaense de Marcas e Turismo

16 de março – Londrina

11 de maio – Cascavel

20 de julho – Londrina

14 de setembro – Cascavel

19 de outubro – Londrina

07 de dezembro – Cascavel

Calendário do Metropolitano de Londrina

16 de março

13 de abril