Notas Bandeirada

Irmãos Dominguez

Destaques no kartismo nacional, Matias e Murilo Dominguez abriram a temporada 2025 no último fim de semana. Desta vez, porém, a participação dos irmãos maranhenses foi no exterior, mais exatamente nos Estados Unidos, onde competiram na abertura do Rotax Winter Trophy. A primeira das duas rodadas previstas foi realizada no Orlando Kart Center, na Flórida, kartódromo até então desconhecido para Matias e Murilo Dominguez, que competiram respectivamente nas categorias Mini Max, que teve 32 inscritos, e Micro Max, com 24 inscritos. Murilo foi o quinto colocado na etapa e Matias era o quarto colocado, porém na última volta levou um toque e caiu para oitavo.

Flávio Poersch

Orlei Silva está animado para a abertura do Campeonato Regional de Marcas, no próximo mês. Ele diz que Flávio Poersch está muito animado com a possibilidade de retornar às pistas e procura um carro para comprar ou alugar. Flávio é bicampeão da Cascavel de Ouro. Ele ganhou em 2003, pilotando um Volkswagen Voyage em dupla com Aloisio Ludwig; e em 2005, com um Ford Escort, em dupla com Edgar Favarin.