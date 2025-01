Notas Bandeirada

Fogo no parque

Orlei Silva pôs fogo no parque ao publicar em redes sociais mais de duas dezenas de carros de pilotos que deixaram as pistas nos últimos anos. Ele perguntou por onde andam eles e as respostas foram as mais variadas. As mais citadas era que estavam presos e falidos. Alguns logo deram notícia, desmentindo as duas. Mas muitos ficaram calados. Orlei espera por mais notícia e diz que o melhor é eles confirmarem que irão tirar as teias de aranha de seus carros e participar da etapa de abertura do Campeonato Regional de Marcas no próximo mês.

Sonho

Orlei diz que sonha em ver de novo duelos de campeões envolvendo Luiz Fernando Pielak, Leandro Zandoná, Flávio Porsche e outros menos votados. Resta agora ele convencer os “velhinhos aposentados” a voltar a acelerar.