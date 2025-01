Notas Bandeirada

Pipo Derani

Já são nove 24 Horas de Daytona no currículo, dois títulos no IMSA WeatherTech SportsCar Championship e outros dois no Campeonato Norte-americano de Endurance, mesmo assim o brasileiro Pipo Derani não esconde a ansiedade de voltar à Daytona para sua 10ª participação na lendária corrida, desta vez com um desafio diferente, correndo na classe GTD. Derani disputará a prova pela equipe DXDT Racing, a bordo do #36 Corvette Z06 GT3.R, e dividirá o cockpit com o turco Salih Yoluc, o irlandês Charlie Eastwood e o norte-americano Alec Udell.

A programação entre amanhã e domingo, Derani estará ao lado dos companheiros no ROAR Before The Rolex 24, que contará com sete sessões de treinos, iniciando os preparativos para o classificatório, que será realizado no dia 23 de janeiro, e a prova, com largada prevista para as 15h40 (de Brasília) do dia 25 de janeiro.