Metropolitano de Londrina chega a metade da temporada

O Campeonato Metropolitano de Automobilismo de Londrina prosseguiu no último fim de semana, com a realização da 2ª etapa no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Também fez parte da programação o Brasileiro de Marcas 1.6. A promoção e organização foram da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Depois de quatro baterias em cada categoria, Raphael Futsuki ganhou a categoria Marcas, somando 40 pontos. Em segundo se classificou a dupla formada por Adriano Barbosa/Fábio Tokunaga, com 27 pontos; ao passo que a dupla César Martins/Rodrigo Bonora se classificou em terceiro, com 25 pontos.

A categoria Speed Fusca teve a vitória da dupla Neno Oliveira/Renan Procópio, que somou 32 pontos nas quatro baterias. Marcelo Tissot se classificou em segundo, com 30 pontos; e Juliano Ribeiretta, conquistou o terceiro, com 20.

Já na categoria Turismo a vitória foi conquistada pela dupla Matheus Negreiros/Márcio Ymagawa, com 35 pontos; seguida de Davi Vianna/Rodrigo Bonora, com 24; e Caio Botelho, com 20 pontos.

A próxima etapa será disputada no dia 18 de agosto.