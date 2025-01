Drugovich exalta desempenho positivo nas 24 Horas de Daytona

Com 61 carros e quase 800 voltas, a 63ª edição das 24 Horas de Daytona foi encerrada na tarde do último domingo (26) no Daytona International Speedway, na Flórida, Estados Unidos, e contou com a estreia do brasileiro Felipe Drugovich (Porto/Banco Master/Localiza/Stilo).

“Foi uma experiência incrível, como é de se esperar de uma corrida com 24 horas de duração, seja em Daytona, seja em Le Mans”, disse o piloto de Maringá (PR), que em 2024 fez sua estreia na prova francesa integrando a mesma equipe pela qual competiu nesta semana, a Whelen Cadillac.

Dividindo a pilotagem do Cadillac V-Series.R com o neozelandês Earl Bamber, com o dinamarquês Frederik Vesti e com o inglês Jack Aitken, Felipe Drugovich teve ótima participação em seus “stints” e chegou a liderar a prova durante a noite na GTP, a categoria principal das 24 Horas de Daytona.

“Estava tudo certo com o carro, vínhamos em um bom ritmo, sempre entre os quatro primeiros colocados”, relembra o piloto de testes e de desenvolvimento da Aston Martin na Fórmula 1. “Sabíamos que a corrida ‘começa mesmo’ nas últimas três horas, por isso o importante era atravessarmos bem a noite para termos um carro rápido no final. E estávamos bem encaminhados quanto a isso”, completa.