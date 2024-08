Copa Foz do Iguaçu de Kart faz homenagem a Marcos Rosa

A Copa Foz do Iguaçu de Kart abre a segunda fase da temporada neste sábado (10), com a realização da 4ª etapa na pista do Adrena Kart. A promoção e organização será do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Os vencedores receberão a Taça Marcos Rosa. A prova será em homenagem ao piloto e presidente do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, que faleceu vítima de um infarto logo após treinar no dia 22 de junho, quando se prepara para disputar a prova. Marcos disputaria a categoria F-4 B, na qual é vice-líder, com 40 pontos.

Depois de três etapas disputadas, Rodrigo D’Agostini lidera a categoria F-4; Bruno Reolon, a F-4 B; Pietro Lamb, a Cadete; Caio Zorzetto, a F-4 Júnior; e Amauri Colet a categoria F-4 Light.

Programação

Toda a programação será desenvolvida neste sábado, com treinos a partir das 8 horas; treinos classificatórios a partir das 9h15 e as provas a partir das 9h50 para as categorias da manhã. Para as categorias da tarde, a programação terá início às 14h30 com os treinos das categorias Rental. As provas serão na sequência.

Classificação da Copa Foz do Iguaçu de Kart após três etapas

Categoria F-4 A

Pos. Piloto Pontos

1º) Rodrigo D’Agostini 140 pontos

2º) Walter Bertoni 90

3º) Lucas Cartieri 86

4º) Nicolas Zaparolli 71

5º) Carlos Arturo Mallorquin Júnior 68

Categoria F-4 B

1º) Bruno Reolon 142

2º) Marcos Rosa 40

3º) Alan Bueno 38

4º) Eduardo Ferrari 34

Categoria Cadete

1º) Pietro Lamb 46

2º) Pedro Toffolo 39

3º) Tomaz Sperafico 34

Categoria F-4 Júnior

1º) Caio Zorzetto 50

2º) Amir Osman 37

3º) Luigi Gollin 37

Categoria F-4 Light

1º) Amauri Colet 70

2º) Rafael Griep 55

3º) Eduardo Acosta 44

4º) Konrado Trage 40

5º) Galileu Terada 38

6º) Fábio Dallagnol 13 7º) Ebano Pimenta 13